Roma: Manolas ko, si ferma 3 settimane

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Dopo De Rossi e Pellegrini anche Manolas si ferma. Il difensore della Roma, così come il capitano giallorosso, è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione al soleo del polpaccio destro.

Infortunio muscolare anche per Pellegrini che deve fare i conti con una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Tutti e tre i giocatori salteranno le prossime due partite con Empoli e Spal e proveranno a recuperare per la sfida col Napoli in programma il 31 marzo dopo la sosta di campionato.