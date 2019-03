Pitbull in strada da solo, recuperato

(ANSA) - ROMA, 8 MAR -Momenti di tensione ieri a Ponte Testaccio dove un un pitbull girava disorientato tra le auto mostrando atteggiamenti aggressivi, non facendo avvicinare i passanti che tentavano di metterlo al riparo. Gli agenti della polizia locale del I Gruppo Centro (Ex Trevi), dopo vari tentativi, sono riusciti ad avvicinarlo e tranquillizzarlo evitando conseguenze dannose per le persone e per l'animale. Durante l'intervento, un agente è stato morso riportando lesioni tali da dover richiedere l'ausilio di personale medico. Il cane è stato affidato a personale veterinario e portato al canile della Muratella.

Attraverso il microchip e l'anagrafe canina gli agenti sono riusciti a rintracciare la proprietaria, una donna italiana di 42 anni, che è stata convocata negli uffici di via della Greca per essere ascoltata sulle motivazioni legate alla mancata custodia del cane.