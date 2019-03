Cobas, Burberry licenzia 9 dipendenti

(ANSA) - TORINO, 8 MAR - La griffe del lusso Burberry in coincidenza con l'8 marzo comunica il licenziamento collettivo dei nove dipendenti, tutte donne, della boutique posta all'interno del Terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino. Lo rendono noto i Cobas che parlano di "un vero e proprio attacco alle donne e alle lavoratrici" e annunciano già da oggi iniziative di protesta.

La procedura di licenziamento è stata aperta in relazione alla chiusura del Terminal 1 da parte dell'aeroporto di Fiumicino.

Burberry - ricordano i Cobas - si è già distinta in varie occasioni per le sue modalità affatto 'tenere' nei confronti dei lavoratori, ma questa comunicazione, nella giornata in cui le donne rivendicano salario, diritti e dignità, suona come una beffa.