Canoa:Buonfiglio,sul Tevere 6mila pagaie

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - Una maratona sulle acque del Tevere, il sogno di portare sul 'biondo' fiume ben 6 mila pagaie. È l'idea proposta dal presidente della Federcanoa e kayak, Luciano Buonfiglio, all'assessore allo Sport del Comune di Roma, Daniele Frongia. "Un grande evento sul Tevere - ha rivelato Buonfiglio - vorremmo fare una maratona di Roma sull'acqua, da Castel Giubileo a Castel Sant'Angelo, in tutto 16 km e 11 ponti. Da non romano ho notato che i romani non conoscono il Tevere, l'idea deve essere una manifestazione per richiamare l'attenzione dei romani a una cultura di un fiume pulito". L'iniziativa rientrerà nell'ambito della manifestazione 'Italia in canoa, pagaiando per l'ambiente', che si concluderà il 27 ottobre proprio a Roma con la 'Rome Canoe Marathon', questo il titolo dell'iniziativa lanciata dalla Fick. "L'obiettivo? Vogliamo portare sul Tevere 6 mila pagaie", conclude Buonfiglio. L'iniziativa avrebbe già riscosso l'apprezzamento del Comune di Roma e di diversi circoli remieri che affacciano sul fiume.