Zaniolo "Grazie di tutto mister"

(ANSA) - ROMA, (ANSA) - ROMA, 7 MAR - 7 MAR - "Grazie di tutto mister!": con questo post pubblicato su Instagram, insieme ad una foto che lo ritrae insieme a quello che è ora diventato il suo ex allenatore, Nicolò Zaniolo saluta Eusebio Di Francesco, il tecnico che lo ha fatto esordire nel grande calcio, esonerato oggi.

Si associano al saluto all'allenatore abruzzese anche Cengiz Under, un altro giovane lanciato da Di Francesco ("Hai sempre creduto in me, mi hai sempre sostenuto, grazie di tutto mister") e il veterano Kostas Manolas ("Grazie di tutto mister"), entrambi con un post che li ritrae insieme al tecnico.