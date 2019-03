Roma: Di Francesco esonerato

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Eusebio Di Francesco è stato esonerato dalla Roma. Lo apprende l'Ansa. Il club giallorosso ha poi dato via social la notizia: "L'#ASRoma comunica che da oggi Eusebio Di Francesco non è più il responsabile tecnico del club - il posto su twitter -. La società ringrazia l'allenatore per il lavoro svolto sulla panchina giallorossa e gli augura il meglio per il futuro".