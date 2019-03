Roma, club riflette sul da farsi

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Confermare Eusebio Di Francesco fino al termine della stagione o esonerarlo per dare una scossa in vista del rush finale in campionato cercando così di conquistare il quarto posto. Per la dirigenza della Roma sono ore di domande e di riflessioni, si ragiona sul futuro della panchina giallorossa dopo l'eliminazione, condita da rabbia e polemiche, dalla Champions League. In caso di avvicendamento alla guida tecnica, salgono le quotazioni di Ranieri come eventuale 'traghettatore'. La squadra intanto sta per imbarcarsi da Oporto sul volo di ritorno e atterrerà nella Capitale nel primo pomeriggio per poi dirigersi a Trigoria per il primo allenamento in vista del prossimo impegno con l'Empoli. Il vero punto interrogativo riguarda però l'allenatore: chi siederà in panchina? La decisione verrà presa oggi sull'asse Trigoria-Boston, dove si trova un Pallotta infuriato per il mancato utilizzo della Var in occasione dell'episodio del contatto in aera tra Schick e Marega avvenuto al termine dei supplementari.