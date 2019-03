Champions: Roma rientrata a Fiumicino

(ANSA) - FIUMICINO (ROMA), 7 MAR - Mesto rientro della Roma dalla trasferta di Champions League in Portogallo. Atterrati all'aeroporto di Fiumicino poco prima delle 14.30, giocatori e allenatore, volti tirati, poca voglia di parlare, hanno percorso il breve transito nell'aerostazione, dove non hanno trovato peraltro sulla loro strada tifosi ad aspettarli, per poi, scortati dalla polizia, salire a bordo del pullman che li stava attendendo all'esterno del Terminal 1 diretto a Trigoria. A Oporto invece alcuni tifosi giallorossi avevano contestato il ds Monchi, accusandolo di aver distrutto la squadra.