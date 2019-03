Reddito: niente code in periferia Roma

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - Niente code, poca gente e qualche richiesta di informazione: non c'è stato a Roma il temuto assalto agli uffici postali e ai Caf nel primo giorno utile per presentare le domande del reddito di cittadinanza. Da Torpignattara a Cinecittà fino a Centocelle, negli uffici postali e nei Caf della periferia della capitale le procedure sono filate lisce. I pochi che finora si sono presentati, soprattutto ai Caf, hanno ottenuto senza dover attendere ore le informazioni necessarie sulla documentazione da presentare e si sono visti fissare un appuntamento per i prossimi giorni. Stessa situazione agli uffici postali dove chi aveva già fatto tutti i documenti necessari ha potuto presentare la domanda senza problemi. Uno dei primi é stato Davide, 37 anni, che alle 7.50 era già in fila davanti alle poste di Torpignattara. Disoccupato da 3 anni, con due figli di 14 e 4 anni e una moglie anche lei senza lavoro, Davide più che nel reddito spera che il nuovo strumento possa aiutarlo a trovare finalmente lavoro.