Cede parapetto e giocatore basket cade

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Un giocatore di basket 24enne è caduto dal balcone al primo piano di un palazzo di via Ermanno Wolf Ferrari, all'Infernetto. E' accaduto ieri notte intorno alle 5. Soccorso, è stato trasportato in ospedale in codice rosso ma non sarebbe in gravi condizioni. Ad attutire la caduta una tettoia e il prato. Da una prima ricostruzione della polizia, intervenuta sul posto, sembra abbia ceduto il parapetto del balcone a cui il giovane giocatore statunitense si era appoggiato.