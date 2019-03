Vela:Oscar 2018,Tita-Banti si confermano

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Una grande festa con più di 300 ospiti: il Velista dell'anno Fiv, organizzato da Acciari Consulting con la Federvela in veste di partner istituzionale, il patrocinio e supporto di Ucina Confindustria Nautica e di Mercedes-Benz Vans partner tecnico, ha registrato la presenza in platea anche di Kim Andersen, presidente World Sailing. Il premio è stato assegnato, per il secondo anno di fila, a Ruggero Tita e Caterina Banti, per il triplete 2018: Campionato italiano, europeo e mondiale Classe olimpica Nacra 17. Per Tita e Banti anche un altro importante premio: quello che Mercedes-Benz Vans Classe X. Ad Alberto Rossi, vincitore dell'Europeo J70 2018, è stato assegnato il trofeo armatore-timoniere. Il premio barca dell'anno-Trofeo Ucina Confindustria Nautica è andato al Baltic 130 My Song (Yacht club Costa Smeralda) dell'armatore Pierluigi Loro Piana: il riconoscimento è stato consegnato da Marina Stella, dg Ucina.

Nella categoria club dell'anno, secondo successo di fila del Circolo vela Bari.