Scritta antisemita davanti liceo

(ANSA) - ROMA, 5 MAR -Una scritta antisemita è comparsa nei giorni scorsi davanti una scuola di Maccarese, borgo nel comune di Fiumicino. "Lo sai che Anna Frank è del Da Vinci?", il testo impresso su un cartellone pubblicitario proprio davanti l'istituto. La replica è arrivata dalla preside del liceo, attraverso una lettera, pubblicata anche sul sito della scuola, dal titolo "La solita orribile frase". "Di volta in volta questa adolescente dal volto sorridente e dallo sguardo vivido e intelligente, travolta e stroncata da eventi tragici tanto più grandi di lei e diventata simbolo del dolore, dell'annientamento dell'altro, del genocidio - scrive la dirigente -, diviene per opera degli ignoranti razzisti di turno proprietà 'di qualcuno'.

È solo, invece, ignoranza e barbarie. Niente altro che questo che lascia però in bocca l'amaro sapore della violenza".