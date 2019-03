Reddito:si valuta vigilanza uffici poste

(ANSA) - ROMA, 5 MAR -Sensibilizzata l'attenzione delle forze dell'ordine domani attorno agli uffici postali di Roma, in occasione del primo giorno di presentazione delle domande del reddito di cittadinanza. Al vaglio la possibilità di effettuare vigilanze dinamiche per monitorare eventuali criticità. Proprio stamattina Poste ha suggerito ai cittadini dei 'turni per lettera', in ordine alfabetico, per presentarsi allo sportello a fare domanda per evitare gli affollamenti.