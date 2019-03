Primarie Pd: a Roma Zingaretti al 77,9%

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Alle primarie del Pd, a Roma, Nicola Zingaretti sfonda con il 77,9% delle preferenze e 83.087 voti, seguito da Roberto Giachetti con 12,8% (13.617 voti) e da Martina al 9,3% (9.941 voti). In percentuale il neo segretario dem raggiunge il suo 'top' in una sede della periferia est della città, a Torre Spaccata dove incassa l'86,8% delle preferenze (492 voti), staccando di gran lunga sia Martina (fermo al 5,3%), sia Roberto Giachetti (7,9%). Zingaretti stravince nel IV municipio, il Tiburtino, con una media di voti dell'80,2% (Martina al 7,8%, Giachetti al 12%). Incassa meno favori, sempre in percentuale, in un'altra periferia, non lontano da Malagrotta dove prende il 45,1% dei voti (174) e viene superato da Martina con il 47,7% (184). Vince con meno scarto sui suoi 'avversari' è l'XI municipio, al Portuense, dove prende il 75% dei favori (Martina al 13,9% e Giachetti all'11,1%). Nel municipio I di Roma, il centro storico, Zingaretti raggiunge il 77,9% seguito da Giachetti (14,4%) e da Martina (al 7,7%).