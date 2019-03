Operazione antidroga, 13 arresti

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - E' di 13 arresti e 20 denunciati il bilancio di un'operazione antidroga dei carabinieri nell'area a est della Capitale. Smantellata una banda che spacciava anche davanti a una scuola. Alle prime ore del mattino a Guidonia Montecelio, vicino Roma, i carabinieri della compagnia di Tivoli hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, che dispone l'arresto di 13 persone (8 in carcere e 5 ai domiciliari) per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. A quanto accertato, l'organizzazione aveva costituito principalmente all'interno di case popolari a Guidonia, una vera e propria "piazza di spaccio". Lo spaccio avveniva di fronte a una scuola tanto che alcuni genitori hanno segnalato la situazione ai carabinieri. A capo c'era un 28enne.