Maglia nera smog a Eur e Tiburtina

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - È Viale Europa, la via dello shopping del quartiere dell'Eur la bestia nera dello smog a Roma.

Pericolosamente inquinate anche la circonvallazione Ostiense, viale Marconi e via di Portonaccio all' angolo con via Tiburtina. Questa la fotografia scattata dal Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane che, in questi giorni ha fatto tappa a Roma nel corso della sua 31 esima edizione. I dati del monitoraggio della qualità dell'aria di otto punti della città, segnalati dai cittadini, sono stati presentati questa mattina a bordo del treno. A essere stati sorvegliati speciali per un monitoraggio di un'ora sono stati, anche Viale Libia, Viale Regina Elena, piazza Fiume e largo Fochetti.