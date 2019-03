Astori: tanti messaggi per il difensore

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - "Davide Astori, sempre nei nostri cuori". E' il tweet della Roma per ricordare il difensore morto esattamente un anno fa, nelle ore precedenti la partita Udinese-Fiorentina, a causa di un attacco cardiaco. Astori è stato ricordato, oltre che dalla Fiorentina, anche da un'altra sua ex squadra, il Cagliari, che, sul proprio account Instragram, lo ha commemorato così: "Il tuo sorriso è sempre qui con noi". "Ci hai indicato la strada, sempre con noi...", è invece il messaggio postato su Twitter dalla Fiorentina, presente oggi alla messa in ricordo del difensore.