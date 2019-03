Strootman rivela: Ho lasciato io la Roma

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - Kevin Strootman, parlando a L'Equipe, è tornato sul tormentato addio alla Roma dell'estate 2018, rivelando un retroscena legato al proprio trasferimento in Ligue 1. "Un club può costringerti ad andare via, anche se non vuoi andartene, ma questo non è successo a me nella Roma - le parole del centrocampista, oggi al Marsiglia -. Rudi Garcia mi telefonò, perché mi voleva nella propria squadra: ho avuto buone sensazioni, sia dopo la chiacchierata con lui, sia dopo avere parlato con la dirigenza. Il Marsiglia mi voleva davvero. La Roma aveva comprato altri giocatori ed era arrivato il momento di fare una nuova esperienza. Dopo cinque stagioni in giallorosso, eccomi nel Marsiglia, che è un grande club e ha una grande tifoseria". "La Roma non mi ha cacciato - ha aggiunto l'olandese - forse la dirigenza non ha avuto la stessa fiducia di sempre nei miei confronti rispetto alle stagioni precedenti.

Però, sono stato io a decidere di andarmene".