Athletica Vaticana vince a Sperlonga

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - Per l'Athletica Vaticana, team di runners che porta i colori bianco e giallo della Stato Pontificio con tanto di chiavi di San Pietro stampate sulla 'canotte' da gara, è arrivato il giorno della vittoria. Camille Chenaux si è imposta nella gara femminile della 'Corrisperlonga', disputata lungo 10 km nei dintorni della località della costa pontina, con il tempo di 35'53", nuovo record della manifestazione che ha avuto oltre 800 partecipanti.

La ragazza è figlia di Philippe Chenaux, professore all'Università Pontificia del Laterano e per questo è riuscita ad entrare nel team pontificio. Infatti per correre con i colori di Athletica Vaticana è necessario essere dipendenti di uno dei diversi dipartimenti della Città del Vaticano, comprese le guardie svizzere, e possono tesserarsi anche i parenti di primo grado, ovvero mariti, moglie figli. Quest'ultimo è il caso di Camille, una delle 8 donne di Athletica Vaticana. Sul traguardo la Chenaux ha preceduto Fabiola Desiderio (38"40) e Silvia Merola (41"'09).