Immobile dedica gol a moglie "è incinta"

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - "E' una partita molto importante per la classifica e per il morale, a parte il fatto di aver vinto una stracittadina che non portavamo a casa da tempo". Ciro Immobile è felice dopo la vittoria nel derby, ma non solo per quello: "Dedico il gol a mia moglie che è incinta, aspetta un maschio dopo due femmine". "I ragazzi ed io hanno lavorato benissimo in questo ultimo periodo e abbiamo fatto bene anche senza i risultati che volevamo - ha proseguito l'attaccante biancoceleste - Ma siamo rimasti concentrati. Queste ultime settimane avevo alcuni problemi fisici ma non volevo fermarmi, anche se bisogna risposarsi perchè se non sei al 100% giocare è sempre difficile".