Rinasce il Metropolitan

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Rinascerà in una nuova veste l'ex cinema Metropolitan in via del Corso, a due passi da piazza del Popolo.

Dopo 10 anni di abbandono, il progetto di riqualificazione per la struttura è stato presentato dalla sindaca Virginia Raggi e dal presidente di DM Europa Morris Attia. Si prevede su una superficie di 2.000 mq: una sala cinematografica (da 99 posti su 320 mq), uno spazio destinato a uso commerciale (da 1.800 mq), uno destinato a uffici (51 mq). Inoltre è previsto l'uso gratuito della sala cinematografica per 120 giorni e 20 anni per il Comune. Per la sindaca "è una giornata storica. Da una parte strappiamo al degrado un luogo centrale della città e dall'altra puntiamo ad investire negli spazi culturali. I 7 milioni di euro di oneri di urbanizzazione saranno investiti nella ristrutturazione di due sale cinematografiche storiche comunali: l'Apollo e l'Airone". Attia ha spiegato che negli spazi commerciali non ci sarà ristorazione e che si è "impegnato all'assunzione di 60 persone".