Lazio: Inzaghi, niente paura con la Roma

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "Pressioni ci sono in entrambe le squadre perché il derby è una partita da non sbagliare, da interpretare e preparare bene. Mettendo in campo tantissima attenzione come con il Milan, ma con la Roma dovremo fare ancora meglio". Così Simone Inzaghi alla vigilia del derby. "Una gara importantissima - dice il tecnico della Lazio - che sappiamo quanto conta per i tifosi, per noi e la classifica. Abbiamo un leggero ritardo ma domani abbiamo la possibilità di accorciare.

Si deve fare un'ottima partita con grandissimo rispetto per la Roma ma non dobbiamo avere paura".