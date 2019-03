Champions: Porto recupera Marega

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - Il recupero lampo di Moussa Marega, attaccante del Porto, infortunatosi alla coscia sinistra all'inizio del mese scorso e al quale erano state date cinque settimane di prognosi, ha suscitato dubbi anche in Portogallo.

Così funzionari dell'agenzia nazionale antidoping ieri si sono presentati, secondo quanto si è appreso da fonti del club, per un controllo antidoping a sorpresa all'antivigilia del big match di campionato contro il Benfica che, per il Porto, precede di appena 4 giorni il ritorno degli ottavi di Champions contro la Roma. "Si sono presentati ieri mattina nel nostro centro tecnico - ha detto il capo della comunicazione del Porto, Francisco Marques - ma non per fare gli abituali controlli su vari giocatori: hanno voluto controllare esclusivamente Marega, urine e passaporto biologico. C'è sempre qualcuno che vuole crearci disturbo, non capisco perché il recupero di Marega stia creando problemi".