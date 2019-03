Arrestato sindaco nel Comasco

(ANSA) - MILANO, 1 MAR - Nove persone, tra cui un sindaco della provincia di Como, sono state arrestate dalla Gdf nell'ambito di un'indagine che ha per oggetto "numerosi casi" di presunti "accordi corruttivi tra il primo cittadino e clienti del proprio studio associato, nonché per violazioni edilizie". L'operazione, diretta dalla locale Procura della Repubblica, riguarda le province di Como, Sondrio, Milano e Roma. Due degli indagati sono stati portati in carcere (il sindaco ed un professionista) e sette sono stati posti ai domiciliari.