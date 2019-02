Salvini, pronto ad incontrare Raggi

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Sono pronto e disponibile ad approfondire i temi sollevati dal sindaco Virginia Raggi, che spero di incontrare presto al Viminale". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, commentando la lettera inviata dal Campidoglio e che riguarda la sicurezza della Capitale in occasione delle manifestazioni sportive. "I violenti non sono e non saranno tollerati, dentro e fuori gli stadi" conclude il responsabile del Viminale.