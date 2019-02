Regione Lazio presenta pacchetto giovani

(ANSA) - ROMA, 27 FEB -Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha presentato stamattina all'istituto Rossellini di Roma la 'Regione Lazio per i giovani', un pacchetto di iniziative e progetti a favore delle nuove generazioni.

L'investimento complessivo è di oltre 7 milioni: tante le iniziative, dalla Youth Card al bando 'Itinerari Giovani', da LazioSound (il programma per sostenere i musicisti under 35) alle Consulte Provinciali degli Studenti. Nel dettaglio, 1 milione finanzia la app Lazio YOUth card, che offre sconti e agevolazioni per cultura, sport, spettacolo, istruzione e turismo. Finora l'iniziativa ha ottenuto l'adesione di oltre 50 cinema, oltre 50 teatri, più di 100 librerie (che diventeranno oltre 650 a metà marzo) e oltre 40 luoghi della cultura. La Regione Lazio è l'unica regione italiana ad aver aderito a Eyca, il network delle Youth Card dei Paesi europei. I possessori potranno contare su una rete di 35 mila esercizi commerciali convenzionati in 36 Paesi ed entrare in una rete di 6 milioni di utenti.