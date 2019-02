Il servizio della metropolitana A di Roma è rimasto interrotto per diverse ore nella tratta da San Giovanni a Ottaviano per motivi rinconducibili alla morte di un anziano passeggero a bordo della metro, a causa di un malore. Inizialmente, per pochi minuti, l'intera linea era stata interrotta. Sono rimaste attive le tratte metro da Ottaviano a Battistini e da San Giovanni ad Anagnina. Da San Giovanni a Ottaviano, invece, sono entrati in funzione dei bus sostitutivi