Infantino: Elezione Gravina lungimirante

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Voglio complimentarmi con Gabriele (Gravina, ndr) per il lavoro fatto dopo le elezioni federali. Mi sembra un lavoro molto importante in un contesto che non era difficile, ma penso sia stata una decisione lungimirante quella dell'assemblea della Figc". Lo ha detto il presidente della Fifa, Gianni Infantino, nella conferenza stampa seguita al Fifa Executive Summit all'hotel Parco dei Principi a Roma.