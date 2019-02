++ Cucchi:pm,partita truccata su spalle famiglia vittima ++

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "In questa vicenda si è giocata una partita truccata, con carte segnate. Una partita giocata sulle è spalle di una famiglia: qui c'è in gioco la credibilità di un intero sistema". Lo ha detto il pm Giovanni Musarò, in apertura di udienza del processo bis sulla morte di Stefano Cucchi che vede imputati cinque carabinieri.(ANSA).