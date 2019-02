"Sei gay", cacciato dal taxi

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - "L'episodio del ragazzo cacciato dal taxi si aggiunge ai tanti episodi che denunciamo pubblicamente, ma quanto avvenuto negli ultimi giorni con Radio Globo, il locale di via Libetta ed ora il taxista, dimostra che ormai molti si sentono liberi di discriminare apertamente le persone lesbiche, gay e trans, per questo risulta urgente approvare una legge contro l'omofobia, per segnare un cambio di marcia. Ed in attesa di una legge è importante che le istituzioni di settore e locali intervengano con sanzioni adeguate". E' quanto afferma Fabrizio Marrazzo, presidente di Gay Center, commentando quanto a Roma, dove un tassista avrebbe cacciato dall'auto un ragazzo perché omosessuale. Un episodio avvenuto a pochi giorni di distanza da una vicenda simile, quella di una coppia gay respinta all'ingresso di un locale della Capitale perché "non tradizionale".