Rogo in villa, un intossicato

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Incendio in un villino di via del Carbonio, in zona Pietralata a Roma. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della stazione Santa Maria del Soccorso. Un uomo, inquilino di una porzione del villino, è rimasto lievemente intossicato. Tra le ipotesi che l'incendio sia partito da un camino.