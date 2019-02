Il 28 assemblea soci dell'Ama

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Si terrà dopodomani, giovedì 28 febbraio l'assemblea dei soci di Ama, la municipalizzata dei rifiuti di Roma, il cui vertice è stato di recente azzerato dalla sindaca Virginia Raggi. La riunione avrà all'ordine del giorno il rinnovo dell'organo amministrativo e l'orientamento per ora sembra quello di indicare un vertice 'traghettatore'. Il Campidoglio ha di recente pubblicato una call ai fini della "nomina a componente del consiglio di amministrazione della società Ama spa" che richiede ai candidati il "possesso di qualificata esperienza professionale e competenza in relazione allo scopo, alle caratteristiche, all'attività di Ama in ambito di direzione e gestione in organismi del settore pubblico o privato". E visto che il Campidoglio, socio unico di Ama, non è orientato a mandare deserta l'assemblea di giovedì si va verso un vertice di transizione. Tra i nomi che circolano c'è quello di Massimo Bagatti, direttore operativo di Ama, ma anche di Stefano Zaghis, vicino alla galassia pentastellata.