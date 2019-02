Cade albero su auto in centro Roma, 2 feriti gravi

Un albero è caduto su quattro auto in viale Mazzini, al centro di Roma. Due feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso dal 118. Sul posto vigili del fuoco e polizia e polizia locale per i rilievi. Nella zona sarebbero stati segnalati altri alberi pericolanti. Secondo quanto si è appreso dai vigili del fuoco, il pino alto circa 30 metri ha centrato quattro auto parcheggiate e le fronde hanno colpito due passanti.

Auto travolte da un pino caduto a Roma

Sopralluogo della sindaca di Roma Virginia Raggi in viale Mazzini dove è caduto un grosso pino ferendo due persone. Lasciando una conferenza in Campidoglio la prima cittadina ha spiegato: "Come sapete in questi giorni le condizioni meteo non sono state delle migliori. Questa mattina c'è stato il crollo di un pino in Viale Mazzini che ha provocato due feriti gravi in codice rosso, ora mi recherò sul posto per verificare le condizioni. Il mio posto è lì". La sindaca si è recata poi negli ospedali dove sono ricoverate le due persone rimaste ferite nel crollo dell'albero: sono due uomini di 42 e 52 anni. Sono stati entrambi trasportati in codice rosso dal 118 all'ospedale San Santo Spirito e all'Umberto I. Secondo quanto si è appreso, non sarebbero in pericolo di vita. Il più grave è il pedone che è stato colpito alla schiena. L'altro era in auto, e non piedi come riferito in un primo momento.