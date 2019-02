Maltempo: 200 interventi pompieri a Roma

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Sono oltre 190 gli interventi effettuati oggi dai pompieri di Roma e provincia e altri 200 sono in attesa. Circa il 75 per cento sono legati al vento forte. Le squadre operative dei pompieri hanno effettuato interventi per alberi e rami pericolanti, pali e antenne, verifiche strutturali per coperture di stabili e terrazzi. Si segnalano anche incendi di sterpaglie. Non ci sono zone particolarmente coinvolte, ma le squadre di soccorso sono intervenute su tutta Roma e provincia. Al momento non si segnalano feriti.