Campidoglio, domani scuole aperte

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - "A seguito delle forti raffiche di vento, Roma Capitale con il coinvolgimento di tutti i Municipi ha avviato già da questa mattina un capillare monitoraggio delle aree verdi dei plessi scolastici di propria competenza. Sono in corso in queste ore degli interventi per risolvere alcune criticità su pochissimi casi e per domani, quindi, è prevista la regolare riapertura". Lo comunica il Campidoglio. Intanto il presidente dell'Associazione Presidi del Lazio Mario Rusconi, lancia il suo sos: "Dopo la strage di alberi di ieri, stiamo facendo una comunicazione a tutte le scuole del Lazio affinché domani mattina alla riapertura mobilitino gli uffici tecnici di Comuni e Province per sopralluoghi. Serve verificare se sussistano situazioni di rischio per gli studenti, a causa di eventuali alberi caduti o materiale edilizio precipitato. Di fronte a situazioni di grave emergenza le istituzioni competenti dovranno provvedere ad una tempestiva chiusura dell'edificio scolastico".