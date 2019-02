Raggi, sequestrata discarica abusiva

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "E' stata sequestrata un'area di 9.000 metri quadri ridotta a discarica abusiva su via Aurelia. È così che prosegue il nostro lavoro per salvaguardare il diritto alla salute dei cittadini e tutelare l'ambiente. Gli agenti della Polizia locale hanno trovato rifiuti di ogni genere, anche pericolosi: materiali plastici, apparecchiature elettriche e elettroniche, calcinacci, elettrodomestici e rifiuti ferrosi".

Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Nell'area è stato trovato anche un capannone di 100 metri quadri, usato come centro rifiuti, dove c'erano motori e altre parti di veicoli.

Trovati anche oltre 50 veicoli alcuni ancora in buono stato sui quali sono stati avviati accertamenti. Le indagini sono in corso per stabilire il ruolo di altre persone coinvolte. Gli agenti, intervenuti col personale di Arpa Lazio, hanno sequestrato il sito per le gravi violazioni alle norme ambientali. Scattata la denuncia per il proprietario del terreno, il quale dovrà poi provvedere alla bonifica dell'area", conclude.