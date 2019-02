Giorgetti:Ad Sport e Salute non politico

(ANSA) - VARESE, 22 FEB - "Sono molto soddisfatto per le oltre 200 candidature arrivate per la carica di componente del Cda di Sport e Salute Spa. Adesso faremo le verifiche tecniche, in funzione di quello ci siederemo attorno ad un tavolo per vedere il candidato migliore come ad. Un candidato dal mondo della politica o dal mondo dello sport? Il mio identikit ideale è una persona che conosca molto bene il mondo dello sport ma che sappia far funzionare un'azienda. Posso dirvi che non sarà un politico". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, arrivando a Masnago per assistere, assieme al presidente del Coni, Giovanni Malagò, e al numero uno della Fip, Gianni Petrucci, alla partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di basket tra Italia e Ungheria.