Di Francesco:Sarri?Ambiente destabilizza

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "Che effetto mi fa leggere che Baldini e Sarri si sarebbero visti a Londra? Questo è un ambiente che destabilizza, tirando fuori sempre qualcosa che non ha senso, come questa storia. A me non interessa, Monchi rimane sempre il mio referente, il resto per me sono solo chiacchiere.

Mi interesse il Frosinone e basta". Così l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, sulle voci di mercato legate a un possibile futuro di Maurizio Sarri, attuale allenatore del Chelsea, sulla panchina giallorossa.