Rifiuti: sindacati,a rischio raccolta

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Dopo giorni di incertezza aziendale culminati con la revoca del Cda di Ama e un'inchiesta della Procura di Roma sui conti della municipalizzata romana, si affacciano i timori anche sulla tenuta della raccolta di rifiuti in città. Ad esternarli sono i sindacati che la prossima settimana partiranno con assemblee sui posti di lavoro. "Ad oggi riscontriamo difficoltà ordinarie nella raccolta rifiuti - spiega il segretario della Fp Cgil di Roma e Lazio Natale Di Cola -, difficoltà che però non sono ancora direttamente attribuibili all''effetto Bagnacani' (la revoca del vertice da parte del Campidoglio, ndr). Siamo preoccupati per l'immediato futuro in cui c'è il rischio concreto di un rallentamento del servizio per un mix di cause: l'aumento della produzione di rifiuti che si registra sempre con la fine dell'inverno, l'inizio delle assemblee sindacali la prossima settimana e l'incertezza tra i lavoratori per un'azienda che ancora oggi non ha ancora ufficializzato il pagamento degli stipendi".