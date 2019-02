Junior Tim Cup fa tappa a Frosinone

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Il calcio degli oratori, il progetto Junior TIM Cup, il torneo di calcio a 7 riservato agli under 14 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano, ha fatto tappa oggi a Frosinone. Una delegazione di ragazzi degli oratori del capoluogo ciociaro è stata ospitata nella sala stampa dello stadio 'Benito Stirpe', presente l'attaccante Andrea Pinamonti. Dopo aver coinvolto, nelle precedenti edizioni, oltre 64mila ragazzi in tutta Italia, quasi 5mila oratori e fatto disputare più di 25mila partite, il progetto continua il percorso di unione tra sport di vertice e di base.

Ogni settimana, i ragazzi incontreranno gli ambasciatori della squadra di Serie A della loro città. Nel weekend, invece, le squadre della Junior TIM Cup scenderanno in campo negli stadi del grande calcio disputando un'amichevole durante il pre-partita dei match di Serie A. Così, sabato sera, nel prepartita di Frosinone-Roma allo 'Stirpe' si sfideranno le squadre dell'Oratorio S.Antonio e dell'Oratorio S.Gerardo.