Governo: Grillo, M5s influenzi Salvini

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Dobbiamo noi influenzare Salvini sui nostri temi che forse abbiamo un po' tralasciato, che sono l'ambiente, l'ecologia, la mobilità e come questa si evolverà tra 10 anni". E' quanto affermato da Beppe Grillo lasciando il tribunale di Roma dove è stato ascoltato in veste di testimone in un processo a carico dell'ex consigliere regionale degli M5S dell'Emilia Romagna, Giovanni Favia, imputato per diffamazione.