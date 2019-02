Bus in fiamme a Roma, feriti due vigili

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Un bus del Cotral è andato a fuoco nella serata di ieri in via Aurelia sulla rampa che si immette in zona Massimina, a Roma. Non si registrano feriti tra i passeggeri. Sul posto polizia locale del XIII Gruppo Aurelio e vigili del fuoco. Secondo quanto si è appreso, sono rimasti lievemente feriti due pompieri a causa dello scoppio del serbatoio.