Mihajlovic: "E' assurdo perdere così"

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "E' assurdo perdere una partita del genere, anche il pareggio ci stava stretto. I 'miei' hanno disputato una gran partita, non posso dir loro nulla. Dopo l'ennesima parata di Olsen ho pensato che, alla prima occasione, avremmo pagato, perché la Roma ha giocatori di un certo peso, che possono punirti". Così Sinisa Mihajlovic, parlando a Sky Sport, dopo la sconfitta subita dal 'suo' Bologna sul campo della Roma. "Ci dispiace, mi dispiace per i giocatori Bologna, dobbiamo migliorare. Il rigore? Non ho visto quello che è successo. Diciamo che il rigore ci poteva stare. Ci sono mancati solo i gol, ne avremmo potuti fare uno o due almeno", conclude.