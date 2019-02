Di Francesco: "Male nel primo tempo"

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Nel primo tempo non ci siamo stati proprio in campo, abbiamo lavorato male, per merito del Bologna.

Avremmo meritato di stare sotto, ma a volte si vincono certe partite in questo modo. Nella ripresa le cose sono andare molto meglio. Loro nel primo tempo andavamo a velocità doppia e vincevano tutti i contrasti. In altri tempi questa partita si poteva perdere". Così Eusebio Di Francesco commenta a Sky Sport la sofferta vittoria sul Bologna. "Col Porto abbiamo speso tanto e certe cose devono aiutarci a crescere - aggiunge l'allenatore della Roma -. Nel primo tempo abbiamo perso tutti i duelli fisici, ho cambiato ruolo a Zaniolo, che era in difficoltà; nel secondo tempo siamo stati più bravi e ordinati. Quando non si cambia molto possono capitare queste cose. De Rossi va testato giorno dopo giorno, piano piano lo stiamo inserendo. La differenza la fa spesso l'atteggiamento mentale". "Alla fine sono queste le squadre che lotteranno per la Champions, noi non dovevamo perdere la scia", conclude.