Capitano Frosinone vittima banda Rolex

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Rapinato del Rolex al centro di Roma il capitano del Frosinone Daniel Ciofani. E' accaduto ieri mattina in via Federico Cesi nel quartiere Prati. Il calciatore ha presentato denuncia ai carabinieri della stazione Prati.

Ciofani avrebbe raccontato che mentre era a bordo dell'auto uno scooter lo ha sorpassato a tutta velocità toccando lo specchietto lato guidatore. Così ha abbassato il finestrino per sistemare lo specchietto: a quel punto è arrivato un altro scooter e chi era a bordo gli ha strappato l'orologio Rolex dal polso. Sono in corso indagini per rintracciare i responsabili.