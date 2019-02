Rissa tra tifosi, denunciati 3 ultrà

(ANSA) - ROMA, 15 FEB -I tre sono stati denunciati per lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti a offendere.

Gli investigatori sono arrivati a loro attraverso la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Durante le perquisizioni di stamattina nelle loro abitazioni gli agenti avrebbero trovato elementi utili alle indagini. Continua l'esame delle immagini per individuare altri responsabili degli scontri che hanno portato al ferimento, da parte degli ultrà laziali, di quattro cittadini spagnoli tifosi del Siviglia e di un turista americano che si trovava lì per caso.