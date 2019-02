Raggi,38 milioni bobina nichel? Follia

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Una bobina di nichel del valore di 38 milioni di euro. Chissà quanto sarà grande ma, soprattutto, 'cosa ce ne facciamo?'. È la domanda spontanea quando, mettendo mano ai conti disastrati del Comune, ho trovato questa 'follia' tra le voci in entrata in un Bilancio a dir poco drammatico.

C'era qualcuno che aveva rifilato a Roma Capitale delle bobine di nichel a garanzia di un credito e c'era chi le aveva accettate in pegno... Ci sarebbe da ridere se chi ha amministrato prima non avesse messo davvero nero su bianco per anni e anni, a partire dal 2011, quei presunti 'incassi'". Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Noi abbiamo capito che era impossibile vendere il nichel, abbiamo eliminato dal bilancio quelle entrate fasulle e e abbiamo avviato le azioni necessarie per il reale recupero di questi 38 milioni - continua -. Ma la bobina di nichel ha un merito: ci permette di raccontare una delle tante 'assurdità' sulle quali sono intervenuta riportando".