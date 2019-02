Lazio, on line dati salute cittadini

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - L'indirizzo web è www.statosalutelazio.it: un clic ed ecco a disposizione un archivio open data sullo stato di salute della popolazione residente nel Lazio, con i dati demografici, la frequenza delle malattie, la salute materno-infantile, l'incidenza dei tumori, le cause di ricovero e di morte. La novità, sviluppata dal dipartimento di Epidemiologia del Servizio sanitario regionale in collaborazione con 'Inferenze Scarl', è stata presentata questa mattina in Regione dal governatore Nicola Zingaretti con l'assessore Alessio D'Amato. Oltre ai dati assoluti, è stato spiegato, sul sito è possibile effettuare delle ricerche specifiche: si può selezionare il territorio di interesse (l'intera Regione, una singola Asl, un Distretto, un Comune oppure un'area selezionata direttamente da una mappa). "Questo portale proietta il Lazio nel futuro", afferma il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.