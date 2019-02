Genoa: Sanabria, Lazio squadra forte

(ANSA) - GENOVA, 14 FEB - Bagno di folla per Antonio Sanabria che assieme al compagno Vodisek, terzo portiere, ha firmato autografi e incontrato i tifosi in occasione del lancio dell'album delle figurine del Genoa.

"La Lazio è una squadra molto forte noi stiamo lavorando proprio sui loro punti forti. Il nostro obiettivo sarà principalmente chiudere i loro spazi - ha spiegato Sanabria parlando della prossima gara -.Dobbiamo riuscire a fare il massimo dei punti possibili sia contro di loro che nelle sfide successive. Ma posso dire che in Italia non ci sono partite facili". Già a segno in due occasioni Sanabria ha raccolto la pesante eredità lasciata da Piatek. "Sono venuto al Genoa per fare la mia storia e sono contento di come sta andando - ha detto - e spero di continuare così. Obiettivo? aiutare la squadra in tutto quello che posso e se lo faccio segnando è ancora meglio".