Turisti 'barbari', Roma studia Daspo

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Un daspo per i 'turisti barbari', una sorta di cartellino rosso per vietare loro il ritorno a Roma. E' l'idea a cui sta lavorando la sindaca di Roma Virginia Raggi che oggi ha convocato una riunione sul tema in Campidoglio dopo un ultimo episodio di vandalismo compiuto da due turiste ai danni della Barcaccia di piazza di Spagna. L’intenzione di Raggi, a quanto si apprende, è quella di creare, coinvolgendo anche le ambasciate, una lista dei turisti 'colpevoli di reati contro la città', e quindi destinatari del daspo. Allo studio anche la durata del divieto di ritorno a Roma. Per far diventare realtà quest'idea la sindaca, secondo quanto spiegano fonti del Campidoglio, chiederà anche un incontro al ministro dell’Interno Matteo Salvini.